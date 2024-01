Mears Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die technische Analyse zeigt, dass die Mears-Aktie derzeit um 12,43 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage 20,32 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung für beide Zeiträume führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Mears-Aktie eine Rendite von 4 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen niedrigeren Ertrag von 7,7 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben die Mears-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, das mittlere Kursziel liegt jedoch bei 287,5 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von -7,26 Prozent bedeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine neutrale Einschätzung für die Mears-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Mears-Aktie als "Neutral" eingestuft werden. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für die Mears-Aktie basierend auf weichen Faktoren.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Mears-Aktie aus technischer Sicht kurzfristig und langfristig als "Gut" eingestuft wird, während die Dividendenpolitik und die erwartete Kursentwicklung von Analysten als "Schlecht" bewertet werden. Das Sentiment und der Buzz im Netz führen zu einer neutralen Gesamtbewertung der Mears-Aktie.