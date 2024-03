Mears Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für die Aktie von Mears bei 56,67, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 40, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Mears im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von 65,77 Prozent erzielt hat, was mehr als 64 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,96 Prozent erzielt hat, liegt Mears mit 63,82 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mears bei einem Wert von 12 liegt, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (KGV von 63,29) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Mears daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse der Mears-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 292,58 GBP lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 353 GBP, was einem Unterschied von +20,65 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 343,86 GBP, was einem Unterschied von +2,66 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält Mears daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.