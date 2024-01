Mdundo Com As Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Mdundo A/ liegt bei 47,62 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 57,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Mdundo A/ verläuft derzeit bei 7,08 DKK, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal, da der Aktienkurs einen Abstand von -4,66 Prozent bzw. -3,57 Prozent aufgebaut hat.

In den sozialen Medien wurde Mdundo A/ in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral". Ähnlich verhält es sich mit dem Sentiment und Buzz, da keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt wurde. Somit erhält Mdundo A/ in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich daher für Mdundo A/ insgesamt eine Einstufung als "Neutral".