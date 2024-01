Mdjm Aktie: Der nächste große Wurf!

Die technische Analyse der Mdjm-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,66 USD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 1,653 USD, was einem Unterschied von -0,42 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Dieser liegt derzeit bei 1,46 USD, was einen Anstieg des letzten Schlusskurses um +13,22 Prozent bedeutet. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität über die Mdjm-Aktie mittelmäßig ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls gering, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mdjm-Aktie liegt bei 27,9, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,24, was eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".