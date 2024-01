Mcmillanespeare-Anleger machen nicht mehr mit!

Die technische Analyse zeigt, dass die Mcmillan Shakespeare-Aktie derzeit -6,6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -5,43 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Mcmillan Shakespeare diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch während der vergangenen ein, zwei Tage waren die Themen überwiegend positiv, was die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung einbringt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass Mcmillan Shakespeare unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Mcmillan Shakespeare-Aktie mit einem Wert von 70,73 derzeit überkauft ist, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 65, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine "Neutral" Einstufung auf dieser Basis und insgesamt eine "Schlecht" Einstufung für den RSI.