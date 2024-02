Mcmillanespeare Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die technische Analyse der Mcmillan Shakespeare-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 17,07 AUD liegt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 17,56 AUD, was einem Unterschied von +2,87 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Eine Betrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch einen gleitenden Durchschnitt von 16,72 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +5,02 Prozent darüber liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein "Gut"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, so gab es während der letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Mcmillan Shakespeare. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch komplett ignoriert wird. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Auch die Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich neutral, sowohl die Kommentare als auch die diskutierten Themen waren überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Mcmillan Shakespeare-Aktie steht bei 54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Ein Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (37,85) bestätigt diese Einschätzung, und so wird die Aktie auch nach RSI-Bewertung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach allen Bewertungskriterien ein "Neutral"-Rating für Mcmillan Shakespeare.