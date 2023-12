Mcmillanespeare Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die technische Analyse der Mcmillan Shakespeare-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 16,73 AUD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 16,06 AUD lag, was einem Abstand von -4 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 16,94 AUD, was einer Differenz von -5,19 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Stimmung rund um die Mcmillan Shakespeare-Aktie eher neutral ist. Sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Stimmungsänderung deuten auf eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung hin. Somit wird die Aktie langfristig ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten Wochen spiegeln laut einer Analyse eine zunehmend negative Einschätzung und Stimmung bezüglich der Mcmillan Shakespeare-Aktie wider. Die Meinungen der Anleger waren überwiegend neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mcmillan Shakespeare-Aktie zeigt einen Wert von 55,79, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 62,2 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Neutral".