Mcmillanespeare Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Mcmillan Shakespeare als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Mcmillan Shakespeare-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 35,82 und ein Wert für den RSI25 von 64,38, was zu einer Gesamteinstufung als "neutral" führt.

In den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Die Diskussion konzentrierte sich vor allem auf positive Themen, und es gab keine negativen Beiträge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Mcmillan Shakespeare daher eine positive Bewertung von "Gut" für die Anlegerstimmung.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung verstärken oder beeinflussen. Für Mcmillan Shakespeare wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, wodurch sich insgesamt ein neutrales Stimmungsbild ergibt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Mcmillan Shakespeare-Aktie bei 16,78 AUD liegt, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt bei 16,17 AUD, was einem Abstand von -3,64 Prozent zur GD200 entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt ebenfalls ein neutrales Signal, mit einer aktuellen Differenz von -4,66 Prozent.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung auf Basis der verschiedenen Analysen und Indikatoren.