Mcgrath Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Mcgrath-Aktie zeigt sich in der technischen Analyse sowohl auf kurzfristiger als auch auf langfristiger Basis positiv. Der Kurs liegt mit 0,44 AUD derzeit 7,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) und 12,82 Prozent über dem GD200. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

Die Anleger-Sentiments basieren auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigen in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Haltung gegenüber Mcgrath. An zwei Tagen war die Stimmung negativ, während an den meisten Tagen eine neutrale Einstellung herrschte. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute mit "Neutral" bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung für Mcgrath, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mcgrath-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da der RSI25 bei 39,29 liegt und somit weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Mcgrath-Aktie gemäß der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine positive Bewertung.