Mcgrath Aktie: Jetzt wird es konkret!

Bei der Analyse von Mcgrath konnten starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden. Die Stimmung hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, daher bekommt Mcgrath in diesem Punkt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Mcgrath wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Mcgrath weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinausläuft. Insgesamt erhält das Mcgrath-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung in sozialen Plattformen spiegelt sich auch in den Aktienkursen wider. Laut unseren Analysten waren die Kommentare überwiegend negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse errechnet sich für die Mcgrath-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,39 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,42 AUD, was einem Unterschied von +7,69 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,41 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+2,44 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Zusammenfassend erhält Mcgrath gemischte Bewertungen in Bezug auf Sentiment, RSI und technische Analyse, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.