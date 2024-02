Mcgrath Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit. Bei Mcgrath wurde der 7-Tage-RSI bewertet, der momentan bei 5,26 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Mcgrath-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 28,57, dass Mcgrath überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Mcgrath keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien.

Bei der technischen Analyse, die sich mit Trendfolgeindikatoren befasst, zeigt sich, dass Mcgrath sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung erhält. Der aktuelle Schlusskurs liegt deutlich über beiden Durchschnittswerten.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt waren gegenüber Mcgrath. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, weshalb Mcgrath von der Redaktion für die Anlegerstimmung ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.