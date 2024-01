Mcan Mortgage Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für Mcan Mortgage beträgt der aktuelle RSI-Wert 32,47, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 45, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Mcan Mortgage bei 18,63 Prozent, was mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 8,32 Prozent, wobei Mcan Mortgage mit 10,31 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Mit einer Dividende von 9,9 % übertrifft Mcan Mortgage den Branchendurchschnitt von "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" (6,61 %) um 3,28 Prozentpunkte. Daher wird die Ausschüttung als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Mcan Mortgage besonders negativ diskutiert, wobei an einem Tag das Stimmungsbarometer auf rot zeigte und positive Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Mcan Mortgage insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.