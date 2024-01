Mcan Mortgage Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Dividendenrendite für Mcan Mortgage beträgt aktuell 9,9 Prozent, was 1,21 Prozent über dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mcan Mortgage liegt bei 6,46, was unter dem Branchendurchschnitt (87,31) für die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, wird die Aktie daher ebenfalls mit "Gut" bewertet.

In den letzten 12 Monaten konnte Mcan Mortgage eine Performance von 18,63 Prozent erzielen, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der Branche eine Outperformance von +10,64 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors liegt die Performance um 8,76 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.