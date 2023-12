Mcan Mortgage Aktie: Es geht auch anders!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mcan Mortgage liegt bei einem Wert von 6, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" (KGV von 81,25) unter dem Durschschnitt (ca. 92 Prozent) liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Mcan Mortgage-Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält somit eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Mcan Mortgage eine Dividendenrendite von 9,9 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 6,7 Prozent liegt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält das Unternehmen eine positive Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz wird berichtet, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde festgestellt, dass die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Mcan Mortgage analysiert. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

