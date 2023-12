Mcan Mortgage Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Mcan Mortgage schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Thrifts & Hypothekenfinanzierung. Mit einer Differenz von 3,19 Prozentpunkten (9,9 % gegenüber 6,7 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Mcan Mortgage-Aktie ein Durchschnitt von 15,74 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 15,62 CAD (-0,76 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (15,49 CAD) erhalten ein "Neutral"-Rating aufgrund der Nähe zum letzten Schlusskurs.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass positive Meinungen zu Mcan Mortgage in den letzten beiden Wochen überwiegen. Auch die kürzlich angesprochenen Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" bewertet wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Mcan Mortgage im letzten Jahr eine Rendite von 18,63 Prozent erzielt, was 9,57 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt 8,27 Prozent, wobei Mcan Mortgage aktuell 10,36 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.