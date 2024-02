Mcan Mortgage Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care AG":

Der Finanzmarkt hat ein Auge auf Mcan Mortgage geworfen, um die Stimmung und den Buzz um das Unternehmen zu bewerten. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet, wobei festgestellt wurde, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Mcan Mortgage in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die technische Analyse vergleicht den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 15,9 CAD mit dem aktuellen Kurs (16,64 CAD). Dabei ergibt sich eine Abweichung von +4,65 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt auch hier der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,07 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Mcan Mortgage eine Dividendenrendite von 9,56 Prozent auf, was 3,18 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6,38 Prozent. Die Aktie wird daher als lukratives Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Mcan Mortgage liegt bei 29,23, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 37,24 und ist ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung für den RSI liegt damit bei "Gut".