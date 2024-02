McRae Industries Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Mcrae Industries als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Mcrae Industries-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 30,77, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 10,26, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite von Mcrae Industries beträgt aktuell 1,26 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,46 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -14,2 Prozent zur Branche und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Mcrae Industries eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mcrae Industries liegt derzeit bei 11, was bedeutet, dass die Börse 11,78 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 71 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund des unterbewerteten KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.