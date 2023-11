McRae Industries Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Dividendenpolitik von Mcrae Industries wird derzeit von Analysten als "Schlecht" eingestuft, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs einen negativen Unterschied von -603,17 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist. Dies ist im Vergleich zu Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" festzustellen.

In Bezug auf die technische Analyse wird Mcrae Industries derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 42,17 USD, während der Aktienkurs (42,75 USD) um +1,38 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 42,55 USD, was einer Abweichung von +0,47 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Mcrae Industries werden ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung ergeben ein ausgewogenes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Veränderungen aufweist.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Mcrae Industries ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,9 auf, was 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Mcrae Industries, wobei die Dividendenpolitik als negativ eingestuft wird, die technische Analyse und das Sentiment jedoch neutral bleiben und die fundamentale Bewertung positiv ausfällt.