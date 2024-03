McRae Industries Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mcrae Industries liegt derzeit bei 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 40,7 für "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" deutlich niedriger ist. Fundamentale Kriterien deuten darauf hin, dass Mcrae Industries unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Mcrae Industries-Aktie derzeit bei 45 USD, was +1,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +4,24 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Mcrae Industries liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird die Aktie als überverkauft betrachtet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt sich, dass Mcrae Industries über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Mcrae Industries in diesem Punkt eine Gesamtbewertung als "Neutral".