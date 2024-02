McRae Industries Aktie: Am Scheideweg

Die Dividendenrendite von Mcrae Industries liegt derzeit bei 1,26 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche ergibt sich eine Differenz von -14,18 Prozent. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf fundamentale Analysen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mcrae Industries bei 11,78, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt. Das Branchen-KGV liegt bei 65,87, was einen Abstand von 82 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Mcrae Industries liegt bei 28 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 9,09 für 25 Tage. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Mcrae Industries daher eine "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium.