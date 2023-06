McPhy Energy-Aktie: Aktuelle Kursentwicklung und Prognose!

Die McPhy Energy-Aktie hat in den letzten Wochen wenig Aufmerksamkeit erhalten. Die jüngsten Nachrichten stammen aus Anfang Mai, als das Unternehmen bekannt gab, dass es einen Vertrag mit der Plansee Group abgeschlossen hat. Der Vertrag umfasst die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines McLyzer 800-30 Elektrolyseurs mit einer Kapazität von vier Megawatt. Dieser Elektrolyseur wird in der Produktionsstätte der Plansee Group in Reutte, Österreich, eingesetzt, um kohlenstoffneutrale Hochleistungsmetalle mit grünem Wasserstoff herzustellen. Die erste Lieferung von grünem Wasserstoff wird voraussichtlich bis Ende 2024 erfolgen.

