McKesson mit neuem Allzeit-Hoch

Hoch, höher, McKesson. Der Techaktien-Masterclass Dauerläufer McKesson hat in der zurückliegenden Handelswoche abermals ein neues Allzeithoch geschafft. Am vergangenen Freitag zeigte die Kurstafel 463,45 USD – fast 5% mehr als noch vor einer Woche. Seit der ersten Erwähnung von McKesson in der Techaktien Masterclass beläuft sich inzwischen der Gewinn auf etwa 75% (inkl. Dividende) und egal wann Sie die Aktie gekauft haben: Sie liegen in der Gewinnzone.

Das Team empfiehlt investierten Lesern, sich nicht von der Aktie zu trennen, da das Potenzial noch nicht ausgereizt ist. Vor allem die Digitalisierung in der Medizin wird McKessons Kassen weiter anschwellen lassen. Aber auch der wachsende Erfolg bei Therapien – durch neue Arzneimittel, pharmazeutische Produkte und neue technische Lösungen...