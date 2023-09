McKesson Quartalsergebnisse: Umsatz und Gewinnprognose lassen Aktienkurs steigen

Die McKesson Corporation ist ein führendes Unternehmen in der Gesundheitsbranche mit Sitz in Irving, Texas. In knapp 39 Tagen wird das Unternehmen seine Quartalszahlen für das zweite Quartal bekannt geben. Aktionäre sind gespannt auf die Ergebnisse und wollen wissen, wie sich die McKesson Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die aktuellen Schätzungen der Analysten deuten darauf hin, dass McKesson einen leichten Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorquartal verzeichnen wird. Im zweiten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 65,41 Milliarden Euro. Die Prognosen gehen nun von einem Anstieg um 8,10 Prozent auf 70,78 Milliarden Euro aus. Auch der Gewinn soll um etwa 1 Prozent auf voraussichtlich 872,04 Millionen Euro steigen.

Für das gesamte Jahr sind die Analysten eher optimistisch und erwarten einen...