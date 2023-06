McKesson - Auf dem Weg zum Allzeithoch?

Die Aktie von McKesson (ISIN: US58155Q1031) behauptet sich trotz einer unbeständigen Börsenwoche mit ihrer bemerkenswerten Performance. Der Aktienkurs nähert sich neuen Höchstwerten und liegt derzeit bei circa 415 US-Dollar (ungefähr 381 Euro). Im Durchschnitt stufen Analysten die Aktie als “Moderate Buy” ein, wobei sechs Unternehmen einen Kauf empfehlen und zwei weitere eine Halteempfehlung aussprechen. Das durchschnittliche Kursziel der Marktbeobachter beträgt 439,93 US-Dollar (403,77 Euro).

Verschiedene Analysehäuser haben in jüngster Zeit positiv über McKesson berichtet. Die Bank of America hat ihr Kursziel auf 470 US-Dollar erhöht; parallel dazu hat die Credit Suisse Group ihr Ziel auf 450 Dollar angepasst. Auch Barclays straffte sein Kursziel auf 420 Dollar an und Mizuho veranschlagt nun ebenfalls ein optimistisches...