McKesson Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Aktienkurs von Mckesson erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,58 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Gesundheitspflege" eine Überperformance von 27,41 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt 12,36 Prozent, was bedeutet, dass Mckesson aktuell um 12,22 Prozent über diesem Durchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und in den letzten zwei Wochen wurde über Mckesson überwiegend positiv diskutiert. Dies spiegelt sich in einer "Gut"-Einschätzung wider, da vor allem positive Themen im Vordergrund standen.

In Bezug auf fundamentale Analysen weist die Aktie von Mckesson ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 17,91 auf, was 82 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit +4,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +13,48 Prozent beläuft. Damit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.