McKesson Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Mckesson heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 17,02 Punkten, was darauf hinweist, dass Mckesson überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weniger stark schwankend und zeigt, dass Mckesson weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen ergibt dies ein "Gut"-Rating für das Mckesson-Wertpapier in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Mckesson in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Mckesson wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Mckesson als unterbewertet, da das KGV mit 17,91 insgesamt 82 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister", der 99,7 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der gleitende Durchschnittskurs der Mckesson beläuft sich mittlerweile auf 418,67 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 478,19 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +14,22 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 457,73 USD, was zu einem Abstand von +4,47 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.