McKesson Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die technische Analyse der Mckesson-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 447,71 USD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 527,41 USD einen Abstand von +17,8 Prozent aufgebaut hat, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 498,05 USD, was einer Differenz von +5,89 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich erzielte Mckesson in den letzten 12 Monaten eine Performance von 39,93 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt nur um 6,32 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +33,61 Prozent für Mckesson. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -1,22 Prozent verzeichnete, liegt Mckesson mit einer Überperformance von 41,15 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Mckesson als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 18,89 insgesamt 82 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister", der 102,15 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine Einstufung als "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Mckesson besonders positiv diskutiert, mit neun Tagen, an denen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war, und nur drei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung von Mckesson auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.