McKesson Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Aktie von Mckesson wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 18,89 liegt sie insgesamt 81 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Gesundheitsdienstleister-Segment, der bei 100,78 liegt. Dies führt zu einer fundamentalen Einstufung der Aktie als "Gut".

In Bezug auf den Aktienkursvergleich verzeichnete die Mckesson-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,93 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor liegt sie damit um 45,85 Prozent über dem Durchschnitt (-5,93 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Gesundheitsdienstleister" beträgt 2,87 Prozent, und Mckesson übertrifft diesen Wert um 37,06 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Analysten vergeben ebenfalls eine positive Einschätzung, da 2 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Mckesson liegt bei 486,33 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -4,84 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Neutral", was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger stark diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Mckesson-Aktie aufgrund der fundamentalen Bewertung, des Aktienkursvergleichs, der Analysteneinschätzung und des Sentiments eine positive Gesamtbewertung, trotz des geringen Diskussionsinteresses.