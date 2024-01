McKesson Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Gesundheitsdienstleisterfirma Mckesson hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine negative Bewertung erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt aktuell bei -88,56 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI von Mckesson liegt aktuell bei 7,01 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen überverkauft ist. Basierend auf dem RSI erhalten sie eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und eine "Neutral"-Bewertung für den 25-Tage-RSI.

In den letzten Wochen wurde bei Mckesson eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies wird durch negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien deutlich. Auch die Anzahl der Beiträge hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz führt.

Die Analysten haben Mckesson insgesamt mit einer "Gut"-Bewertung bedacht. In den letzten 12 Monaten wurde die Einschätzung 5 Mal als "Gut" und 1 Mal als "Neutral" bewertet. In Bezug auf den aktuellen Kurs von 473,42 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -2,31 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Mckesson also eine "Gut"-Bewertung durch die institutionellen Analysten.