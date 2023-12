McKesson Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Dividende der Mckesson-Aktie liegt derzeit bei einer Rendite von 0,54 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister einen geringeren Ertrag von 88,59 Prozentpunkten bedeutet. Dadurch werden die Dividenden des Unternehmens als niedrig eingestuft, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

Die Analysten bewerten die Mckesson-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Allerdings ergab eine kürzlich durchgeführte Bewertung eine durchschnittliche Empfehlung von "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht) für Mckesson. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (447,6 USD) deutet auf ein Abwärtspotenzial von -2,16 Prozent hin, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Mckesson daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mckesson beträgt derzeit 17, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 96. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten Wochen konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Mckesson festgestellt werden. Dies zeigt sich in einer erhöhten Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend erhält Mckesson daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.