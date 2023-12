McKesson Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Mckesson haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Die Analyse zeigt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält, da starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkannt werden konnten. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Mckesson jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit eine negative Differenz von -88,6 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" aufweist.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine positive Bewertung. Der Kurs der Aktie verläuft um +12,89 Prozent über dem GD200 des Wertes, was einer Einstufung als "Gut" entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von +1,41 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie auf dieser Basis jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mckesson-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI bestätigen diese Einschätzung, was zu einem insgesamt neutralen Rating für Mckesson führt.