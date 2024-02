McKesson Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für Mckesson liegt bei 45,94, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 43,81 und weist ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Somit wird die Gesamtbewertung als "neutral" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Mckesson-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamt-Rating von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 486,33 USD, was einem Abwärtspotenzial von -1,6 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten erhält die Mckesson-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 39,93 Prozent, was 45,27 Prozent über dem Durchschnitt der Gesundheitspflege-Branche liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt 5,93 Prozent, und Mckesson liegt aktuell 34 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Mckesson mit 0,52 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 90,9 Prozent. Daher erhält die Mckesson-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.