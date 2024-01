McKesson Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Mckesson ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es zeigt sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Darüber hinaus wurden diese Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei sich 1 schlechtes und 7 gute Signale zeigten. Dadurch ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf dieser Stufe der Anleger-Stimmung insgesamt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI), der verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Mckesson. Der RSI7 liegt derzeit bei 21,55 Punkten, was darauf hinweist, dass Mckesson überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt im Vergleich weniger starke Schwankungen. Im Gegensatz zum RSI7 ist Mckesson hier weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Mckesson-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Analysten schätzen die Aktie von Mckesson auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen 5 positive, 1 neutrale und keine negative Bewertungen vor. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des letzten Monats, wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 462,5 USD, was einer Erwartung von -6,19 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mckesson bei 17,91, was unter dem Branchendurchschnitt von 97,74 liegt. Aus dieser Sicht ist die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen.