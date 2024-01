McKesson Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Aktienkurs von Mckesson hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,58 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor eine Überperformance von 27,41 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" liegt bei 12,36 Prozent, und Mckesson übertrifft diesen Wert aktuell um 12,22 Prozent. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Mckesson mit 0,52 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 90,91 Prozent in der Branche "Gesundheitsdienstleister", was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Dividendenrendite ist ein wichtiger Faktor, der die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs setzt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung für Mckesson festgestellt werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb hingegen unverändert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Mckesson mit 485,27 USD um +4,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Hingegen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage +13,48 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt und die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

