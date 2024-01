McKesson Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Aktie der Mckesson Corporation wird in verschiedenen Kategorien bewertet, um Investoren einen umfassenden Überblick über ihre aktuelle Situation zu geben. Beginnend mit der technischen Analyse, wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt bei 415,99 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 462,98 USD liegt, was einer Differenz von +11,3 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch einen Wert von 455,76 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (+1,58 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Mckesson-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Dividendenpolitik von Mckesson wird ebenfalls analysiert, wobei das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -88,56 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz der Aktie basiert auf Veränderungen der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. In den vergangenen vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, welches bei 17 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 17,27 Euro für jeden Euro Gewinn von Mckesson zahlt, was 82 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 98. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.