McKesson Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Mckesson liegt bei 20,76, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 37,66 und ergibt somit eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mckesson bei 17,91, was unter dem Branchendurchschnitt von 100,26 liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche hat Mckesson in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,58 Prozent erzielt. Dies ist jedoch eine Underperformance von -11,49 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Mckesson bei 4,43 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und Buzz um Mckesson hat sich in den letzten Wochen verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie steht weniger im Fokus der Anleger und die Aufmerksamkeit nimmt ab, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.