McKesson Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Mckesson-Aktie: Bewertung und Analyse

Die Mckesson Corporation weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,52 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 90,92 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Mckesson-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 430,97 USD, während der letzte Schlusskurs bei 504,45 USD liegt, was einer Abweichung von +17,05 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,27 Prozent). Somit erhält die Mckesson-Aktie in der charttechnischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Mckesson-Aktie beträgt derzeit 17,91 und liegt somit mit 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 100. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine erhöhte Aktivität in den Diskussionen, was zu einer positiven Einschätzung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Mckesson-Aktie somit als "Neutral"-Wert bewertet.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Mckesson-Aktie, wobei positive Entwicklungen in der technischen und fundamentalen Analyse stehen im Kontrast zu einer unterdurchschnittlichen Dividendenrendite. Anleger sollten diese verschiedenen Faktoren bei ihrer Einschätzung der Aktie berücksichtigen.