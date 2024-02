McKesson Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Im vergangenen Jahr erhielt die Aktie von Mckesson insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten. Es liegen 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen vor, was zu einem durchschnittlichen Kursziel von 486,33 USD führt. Dies entspricht einer potenziellen Abwärtsbewegung von -3,83 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" konnte Mckesson eine Rendite von 39,93 Prozent erzielen, was mehr als 46 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" erreichte eine durchschnittliche Rendite von 4,53 Prozent, sodass Mckesson hier mit 35,4 Prozent deutlich darüber liegt und somit ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Mckesson mit 18,89 bewertet, was 81 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" (101,27). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mckesson liegt bei 50,91, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 von 41 weist auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt wird die Aktie von Mckesson daher in der Kategorie RSI mit "Neutral" eingestuft.