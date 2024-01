McKesson Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Mckesson. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 44,59 Punkte, was bedeutet, dass Mckesson momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Mckesson weder überkauft noch überverkauft (Wert: 40,31), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Mckesson daher mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Mckesson auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Mckesson weist eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insofern erhält die Aktie von Mckesson bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Mit einer Dividendenrendite von 0,52 Prozent liegt Mckesson 89,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 90. Daher ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Mckesson als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Im zurückliegenden Monat gab es 1 Gut, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 462,5 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.