McKesson Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Mckesson: Aktienanalyse und Bewertung

Die Mckesson-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0,52 Prozent auf, was 1,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" verzeichnet durchschnittlich eine Dividendenrendite von 2 Prozent. Daher wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche konnte Mckesson in den letzten 12 Monaten eine Performance von 57,72 Prozent erzielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +49,79 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor mit einer mittleren Rendite von 0,06 Prozent liegt die Performance von Mckesson um 57,66 Prozent höher. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Mckesson waren in den letzten Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde über die Aktie weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit festzustellen. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Mckesson-Aktie bei 449,67 USD, während der Aktienkurs selbst bei 520,21 USD liegt, was einem Abstand von +15,69 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei +3,62 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.