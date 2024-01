McKesson Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Mckesson ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen liefert einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie. In den Diskussionen standen in letzter Zeit hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass der Titel insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird. Darüber hinaus wurde diese Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei sich 1 Schlecht- und 7 Gut-Signale zeigten. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut" Empfehlung auf dieser Stufe, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Die Dividendenrendite von Mckesson liegt bei 0,52 Prozent, was 89,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 90 Prozent in der Branche "Gesundheitsdienstleister" wird die Aktie daher als ein unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Mckesson insgesamt 6 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist und sich aus 5 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Auch die qualifizierten Analysen des letzten Monats ergaben 1 Gut-, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen, was auf eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis hindeutet. Die Kursprognose für das Wertpapier ergibt ein Abwärtspotential von -4,7 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. In Summe erhält Mckesson daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen zur Aktie. Dabei wurde die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Mckesson zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Schlecht".