McKesson Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Aktienkurs von Mckesson wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" betrachtet und weist eine Rendite von 57,72 Prozent auf, was mehr als 63 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,77 Prozent verzeichnete, liegt Mckesson mit 68,49 Prozent deutlich darüber. Dies führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mckesson derzeit einen Wert von 22,41 auf, was 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitsdienstleister) von 97 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Mckesson in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Analysten schätzen die langfristige Perspektive der Mckesson-Aktie als positiv ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 4 als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Kurzfristig ergibt sich ein ähnliches Bild, da innerhalb eines Monats 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 514,75 USD, was einer Erwartung von -3,54 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 533,64 USD. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analystenschätzungen.

In Bezug auf die Dividende weist die Dividendenrendite von Mckesson bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,52 Prozent auf, was 1,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitsdienstleister, 2,2) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Mckesson-Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.