McKesson Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Mckesson wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 17,13, was einem Abstand von 82 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 96,4 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die aktuelle Dividendenrendite für Mckesson beträgt 0,54 Prozent bezogen auf das Kursniveau. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 0,93 Prozent für diese Aktie. Daher erhält Mckesson eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Mckesson insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Allerdings ergibt sich aus jüngeren Analystenberichten eine "Neutral"-Einstufung aufgrund einer durchschnittlichen Kursprognose von 447,6 USD, was einem Abwärtspotential von -1,45 Prozent entspricht.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Darüber hinaus wurden 8 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Mckesson aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien eine überwiegend "Gut"-Einstufung.