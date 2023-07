McKesson Aktie: Quartalszahlen und Prognosen versprechen Gewinnsteigerung von 4,10%

In gut drei Monaten wird das US-amerikanische Unternehmen McKesson seine Quartalsbilanz für das 2. Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt: Was erwartet sie in Bezug auf Umsatz und Gewinn? Wie entwickelt sich die McKesson Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die Marktkapitalisierung von McKesson beträgt derzeit stolze 51,73 Mrd. EUR. In genau 112 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben – ein wichtiger Termin für die Aktionäre sowie Analysten, die gespannt auf das Ergebnis warten. Laut aktuellen Datenanalysen gehen Experten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Im 2. Quartal des vergangenen Jahres lag der Umsatz bei 63,95 Mrd. EUR – nun wird mit einem Anstieg von +4,60 Prozent auf 66,92 Mrd. EUR gerechnet.

Auch beim Gewinn zeichnet sich eine positive Entwicklung ab:...