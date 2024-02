McKesson Aktie: Pleite oder Chance?

Mckesson: Bewertung der Aktie anhand verschiedener Kriterien

Die Bewertung einer Aktie erfolgt anhand verschiedener Kriterien, darunter Dividende, Relative Strength Index (RSI), fundamentale Kennzahlen, Sentiment und Buzz in den sozialen Medien. In Bezug auf die Dividende liegt Mckesson mit einem Wert von 0,52 % unter dem Branchendurchschnitt von 91,45 % für Gesundheitsdienstleister. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund einer Differenz von 90,93 Prozentpunkten.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Mckesson liegt derzeit bei 35,12 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 41,6 Punkten ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Aktie eine insgesamt "Neutral"-Bewertung aufgrund des RSI.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mckesson liegt aktuell bei 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 100,01 als unterbewertet eingestuft wird. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Mckesson basierend auf den verschiedenen analysierten Kriterien.