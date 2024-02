McKesson Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Aktienkurs von Mckesson hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,93 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor eine Überperformance von 45,93 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt 2,82 Prozent, und Mckesson liegt aktuell 37,11 Prozent über diesem Durchschnitt. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentaler Hinsicht weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mckesson einen Wert von 18 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitsdienstleistungssektor (KGV von 100,01) unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und ebenfalls mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für die Mckesson-Aktie ist aktuell ebenfalls positiv, mit 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -4,03 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Mckesson eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 35,12 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass Mckesson weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Mckesson auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt präsentiert sich Mckesson als eine Aktie mit positiven Entwicklungen und wird in verschiedenen Bereichen mit einer "Gut"-Bewertung eingeschätzt.

