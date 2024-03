McKesson Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die technische Analyse der Mckesson-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 444,43 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 525,88 USD, was einem Unterschied von +18,33 Prozent entspricht, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 490,3 USD liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um +7,26 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Damit erhält die Mckesson-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Einschätzung der Anleger basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut Untersuchungen auf sozialen Plattformen war die Stimmung überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt wird die Stimmung bezüglich Mckesson als "Gut" eingestuft.

Die Analysten bewerten die Mckesson-Aktie ebenfalls als "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Kurzfristig liegen innerhalb eines Monats 2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was zu einer zuletzt positiven Bewertung führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 514,75 USD, was einem Abwärtspotential von -2,12 Prozent entspricht und daher einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mckesson-Aktie beträgt 10,62 und 34,03 (RSI25) für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" und "Neutral" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung der Aktie aus technischer, Anleger- und Analystensicht.