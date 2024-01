McKesson Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Mckesson: Analyse der Aktie zeigt gemischte Bewertungen

Die Dividendenrendite der Mckesson-Aktie liegt derzeit bei 0,54 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,11 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Gesundheitsdienstleister"-Branche beträgt die Differenz -88. Aufgrund dieses Wertes erhält die Mckesson-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Bewertung durch Analysten fällt aktuell positiv aus, insgesamt wird die Mckesson-Aktie mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Allerdings ist das durchschnittliche Rating der letzten Monate "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht), basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 447,6 USD, was einem Abwärtspotential von -2,16 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Mckesson eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Rückmeldungen zur Mckesson-Aktie. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt ebenfalls eine positive Einschätzung, mit acht "Gut" und keinem "Schlecht" Signal.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Bewertung von "Gut" mit einem Wert von 14,68 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25 beläuft sich auf 48,34, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein positiver Gesamteindruck und die Aktie erhält das Rating "Gut".

Insgesamt zeigt die Analyse der Mckesson-Aktie gemischte Bewertungen, wobei die Einschätzungen von Dividendenrendite, Analysten, Anlegerstimmung und RSI variieren. Anleger sollten daher alle Faktoren sorgfältig abwägen, bevor sie Entscheidungen bezüglich der Mckesson-Aktie treffen.