McKesson Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Mckesson-Aktie wird derzeit in technischer Hinsicht als "Gut" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 415,36 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 457,5 USD liegt, was einer Überbewertung von +10,15 Prozent entspricht. In den letzten 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 455,62 USD, was einer geringen Abweichung von +0,41 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher die Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Mckesson-Aktie liegt bei 14,68 und wird daher ebenfalls als "Gut" bewertet. Der RSI25, der die Dynamik der Aktienkurse über einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet, beläuft sich auf 48,34 und führt zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist die Mckesson-Aktie derzeit eine Rendite von 0,54 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 89,11 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung als "Schlecht".

In den Bewertungen der Analysten wird die Mckesson-Aktie derzeit überwiegend als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Allerdings ergibt sich aus jüngeren Berichten der Analysten eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 447,6 USD, was einem Abwärtspotenzial von -2,16 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält die Mckesson-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

