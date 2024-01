McKesson Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

Die Dividendenpolitik von Mckesson wird von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei -88,56 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" liegt.

Bei der technischen Analyse der Mckesson-Aktie wird festgestellt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 418,67 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 478,19 USD liegt, was einer Abweichung von +14,22 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 457,73 USD, was einer Abweichung von +4,47 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Mckesson in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,74 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um 35,3 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -11,55 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Mckesson 6,94 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist in den vergangenen zwei Wochen als besonders negativ bewertet worden, und auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Neutral"-Einstufung, obwohl die Redaktion auch 8 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert hat und daher eine "Gut" Empfehlung ausspricht.